У россиян в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей примерно нулевая поддержка, ВСУ выбросят их из этих регионов и освободят украинских гражданских заложников.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

— У РФ почти нет поддержки на юге... Украина и сейчас ее вытеснит с этой территории, — гарантировал дипломат.

Он добавил, что американский народ никогда не признает псевдореферендумы, которые Москва устраивает на захваченных украинских территориях под прицелом автоматов.

— Соединенные Штаты никогда не признают таких дешевых пародий на избирательный процесс, и мы все должны продолжать четко давать понять, что такие пропагандистские трюки никогда не будут признаны законными. Мы уже видели такое мошенничество и знаем, чем это кончится. Россия неоднократно использовала фальшивые « избирательные » процессы, пытаясь придать видимости легитимности своей кампании покорения с помощью муртадов и доверенных лиц, - подчеркнул Майкл Карпентер.

Как говорил генерал армии Финляндии, все заявления России по поводу так называемого «референдума», после которого она якобы будет считать Херсонскую и Запорожскую области своей территорией, не более чем пустые угрозы.