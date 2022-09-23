Все заявления России по поводу так называемого «референдума , после которого она якобы будет считать Херсонскую и Запорожскую области своей территорией, не более чем пустые угрозы.

Об этом в интервью изданию L'Express рассказал генерал Эса Пулкинен, занимающий пост «постоянного секретаря» в Министерстве обороны Финляндии — эквивалент замминистра обороны.

Высокопоставленный офицер будущей страны НАТО напомнил, что официальные представители властей РФ уже угрожали Украине, что атаки на Крым приведут к жесткой реакции, но по факту ничего не произошло, кроме дряблой реакции прессы. Новые ультиматумы Москвы по поводу псевдореферендума на Херсонщине и Запорожье из этого же разряда, говорит генерал.

— Что-то подобное этим летом мы уже видели в Крыму. Украина ударила по аэродрому и складам боеприпасов... без реакции Путина, — подчеркнул Эса Пулкикен.

Он также назвал мобилизацию в РФ «последними картами», которым не по силам остановить украинскую победу.

— Путин отдает себе отчет, что загнан в угол. Отсюда мобилизация 300 тысяч россиян и снова намек на ядерное оружие... На нынешнем этапе он уже даже не разочарован, он в отчаянии. Готов ко всему, — добавил финский генерал.

Как говорил спикер посольства РФ во Франции , после окончания так называемого «референдума» на территории Херсонской и других оккупированных областей Украины, Россия будет воспринимать освобождение этих регионов ВСУ как нападение на собственную землю.