После окончания так называемого «референдума» на территории Херсонской и других оккупированных областей Украины Россия будет воспринимать освобождение этих регионов ВСУ как нападение на собственную землю.

Такое заявление сделал спикер посольства России во Франции Александр Макогонов.

Представитель РФ заявил, что результаты нелегитимного псевдореферендума уже заранее известны и «не вызывают сомнений».

— Люди мечтают присоединиться к большой русской семье, — высказал он о жителях Запорожской и Херсонской областей.

Дипломат отказался называть «аннексией» захват украинских территорий через фейковые голосования.

— В данном случае речь идет о чисто демократических процедурах, преимуществе волеизъявления народа, никто их не принуждает, — сказал он представителям прессы.

После этого, угрожает Макогонов, Россия будет воспринимать освобождение Херсона за атаку на свою территорию.

- Мы надеемся, что украинцы будут умными. Если они нападут, они нападут на российскую территорию, – заявил Александр Макогонов.

Напомним, российский фонд предлагал деньги репортерам из Исландии, чтобы они уехали на оккупированную часть Херсонской области и хвалили прозрачность псевдореферендума.