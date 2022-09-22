Российский фонд предлагал деньги репортерам из Исландии, чтобы они уехали на оккупированную часть Херсонской области и хвалили прозрачность псевдореферендума.

Об этом сообщает The Reykjavik Grapevine.

Москва обещала ведущим исландским журналистам оплатить дорогу в Москву через Лондон и Стамбул, а затем перевезти их на захваченные части Запорожской и Херсонской областей, чтобы они освещали референдум.

Никто не принял это предложение, чтобы не иметь связей с оправданием российского вторжения в Украину.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Она должна была коснуться только тех, кто служил в армии и находится в запасе.

Вечером 21 сентября некоторые россияне вышли на митинги против войны в Украине и объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации, однако почти сразу начались задержания.

Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек.