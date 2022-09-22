Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек.

Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации президента.

Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

— Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: «300 тысяч человек». Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек, — уточнил Дмитрий Песков.

Собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента РФ подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.

— Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе, — уточнил собеседник издания.

Для подтверждения этой информации «Новая газета. Европа» попробовала также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе тех, которые отнесены к грифу «для служебного пользования». По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через МЭДО (система межведомственного документооборота) нет возможности.

— Со своего доступа в МЭДО я вижу такой же текст, как и все: седьмой пункт скрыт плашкой, — рассказал директор департамента в одном из министерств.

«Новая газета. Европа» подчеркивает, что гриф «для служебного пользования» является первым, самым верхним уровнем категорированных документов, согласно законодательству России. За его разглашение, в отличие от документов под грифами «секретно», «совершенно секретно» и выше, как правило, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».