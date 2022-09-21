Вечером 21 сентября некоторые россияне вышли на митинги против войны в Украине и объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.

Об этом сообщают российские оппозиционные СМИ.

В Москве участники акции собрались на Арбате, однако почти сразу же начались задержания.

Митингующие скандируют лозунги «Нет войне!». В центр согнали силовиков и автозаки. Они по одному «цепляют» активистов и забирают их в машины.

Ранее сообщалось, что в России анонсирована акция протеста против мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин.

Прокуратура Москвы угрожает митингующим против мобилизации заключением до 15 лет.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.