В России анонсирована акция протеста против мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин.

Об этом сообщает движение «Весна».

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19.00 по местному времени.

— Как только Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это означает, что тысячи русских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?, — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.