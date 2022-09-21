Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.

Сергей Шойгу отчитался, что в Украине потери составили более 100 тысяч, 61 тысяча погибших и это, по его словам, «половина армии страны».

Он заверил, что Россия потеряла на войне всего 5 тысяч 937 военных, а 90% раненых вернулись в строй. Вместе с тем в России будет призвано 300 тысяч резервистов. Зачем объявлять мобилизацию, если нет значительных потерь, он не объяснил

— У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов, частичной мобилизации подлежит чуть более 1%, — сказал Сергей Шойгу.

В Генштаб ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов. Всего за время войны было ликвидировано около 55 тысяч 110 человек.

Также сообщалось, что деморализация врага на херсонском направлении дошла до предела, когда российские солдаты пишут отказ от участия в войне в Украине.

Президент РФ Владимир Путин продолжает сотнями класть своих солдат в землю на Южном фронте, чтобы «удержать воображаемый авторитет», говорит полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева.

Следует отметить, что западные образцы вооружения позволяют ВСУ наносить врагу значительные потери на николаевско-херсонском направлении.

Напомним, что соединения так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понесли большие потери на востоке Украины, к тому же им отказываются оказывать медицинскую помощь в российских городах.