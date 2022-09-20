Президент РФ Владимир Путин продолжает сотнями класть своих солдат в землю на Южном фронте, чтобы «удержать воображаемый авторитет», говорит полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева.

Об этом он рассказал в интервью Лига.net, комментируя темпы контрнаступления ВСУ на юге.

— На юг стянуты многие российские войска. Этот плацдарм для россиян очень важен. Даже не с военной точки зрения – они несут там огромные потери, он полностью под нашим огневым поражением, – рассказывает он, комментируя темпы контрнаступления ВСУ на юге.

Но, несмотря на потери, противник продолжает держать плацдарм, добавляет Роман Костенко: «На мой взгляд, это исключительно политическое решение Путина. У него нет никаких побед. Херсон – единственный захваченный областной город».

— Уже сейчас многие в РФ задают вопросы по Изюму. Если Россия сдаст Херсон, думаю, вопросов внутри России будет еще больше. Это имеет политическое значение для Путина. Только поэтому он кладет десятками и сотнями своих солдат, чтобы удержать воображаемый авторитет, – рассказывает полковник.

Напомним, украинские защитники уничтожили переправу, которую российские войска привели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Казацкое в Херсонской области.