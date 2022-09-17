Соединения так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понесли большие потери на востоке Украины, к тому же им отказываются оказывать медицинскую помощь в российских городах.

Информацию подтвердил Генштаб.

Значительные потери «Союз добровольцев Донбасса» получил при попытке штурмовать Авдеевку.

— Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, потому что они не имеют статуса регулярного военного формирования, — говорится в отчете.

Как указывали правозащитники , россияне наняли на войну в Украине в ЧВК Вагнера преступника-маньяка, отличившегося поеданием человека.