|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:01
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца
|19:09
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Соединения так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понесли большие потери на востоке Украины, к тому же им отказываются оказывать медицинскую помощь в российских городах.
Информацию подтвердил Генштаб.
Значительные потери «Союз добровольцев Донбасса» получил при попытке штурмовать Авдеевку.
— Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, потому что они не имеют статуса регулярного военного формирования, — говорится в отчете.
Как указывали правозащитники , россияне наняли на войну в Украине в ЧВК Вагнера преступника-маньяка, отличившегося поеданием человека.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Соединения так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понесли большие потери на востоке Украины, к тому же им отказываются оказывать медицинскую помощь в российских городах.
Информацию подтвердил Генштаб.
Значительные потери «Союз добровольцев Донбасса» получил при попытке штурмовать Авдеевку.
— Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, потому что они не имеют статуса регулярного военного формирования, — говорится в отчете.
Как указывали правозащитники , россияне наняли на войну в Украине в ЧВК Вагнера преступника-маньяка, отличившегося поеданием человека.