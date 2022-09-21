Прокуратура Москвы грозит митингующим против мобилизации заключением до 15 лет.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Жители российской столицы предупредили, что распространение призывов об участии в «несогласованных общественных акциях» и «других противоправных действиях» наказывается. Участникам митингов и их организаторам пригрозили несколькими статьями Уголовного кодекса и 15 годами тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в России анонсирована акция протеста против мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.