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В российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».
В результате попадания в здание легковоспламеняющейся смеси возник пожар, говорится в сообщении Страткома ВСУ.
— Неизвестный уклоняющийся от мобилизации бросил «коктейль Молотова» в здание городской администрации. Акция «поджоги военкомат – откосы от мобилизации» набирает обороты, – говорится в сообщении.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
В российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».
В результате попадания в здание легковоспламеняющейся смеси возник пожар, говорится в сообщении Страткома ВСУ.
— Неизвестный уклоняющийся от мобилизации бросил «коктейль Молотова» в здание городской администрации. Акция «поджоги военкомат – откосы от мобилизации» набирает обороты, – говорится в сообщении.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.