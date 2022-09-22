В российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».

В результате попадания в здание легковоспламеняющейся смеси возник пожар, говорится в сообщении Страткома ВСУ.

— Неизвестный уклоняющийся от мобилизации бросил «коктейль Молотова» в здание городской администрации. Акция «поджоги военкомат – откосы от мобилизации» набирает обороты, – говорится в сообщении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.