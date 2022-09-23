Болгария не признала фейковый референдум, который Россия пытается изобразить на захваченных территориях в Украине.

Об этом написал портал Novinite.

— Референдумы в зоне боевых действий, где снаряды падают рядом с урнами, правовой абсурд, и Болгария их не признает, — выразился президент этой страны Румен Радев.

Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Болгарии в Украине Костадин Коджабашев также отметил, что результаты референдумов в четырех украинских областях не будут признаны международным сообществом и являются очередной попыткой легитимизировать российское военное вторжение.

— Последние новости из Москвы, конечно, не слишком приятны. Они говорят об эскалации всех наших предварительных беспокойств, и в сочетании с уже звучащей ядерной риторикой эти достаточно тревожные события усиливают необходимость категорической и последовательной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, — сказал он.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов повторил, что государственная армия находится в неизменной боевой готовности и способна защищаться от возможной российской агрессии.

Как предупредил американский посол в ОБСЕ, США также не признают российскую пародию на понятие референдума.