КНДР может провести первое с 2017 года испытание своего ядерного оружия в период с 16 октября по 7 ноября 2022 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Республике Корея.

По данным южнокорейской разведывательной службы, КНДР уже завершила подготовку к ядерному испытанию в испытательном тоннеле Punggye-ri, где с 2006 по 2017 год было проведено шесть подземных ядерных испытаний.

В Сеуле считают, что окончательные сроки испытания будут определяться северокорейской стороной с учетом развития событий в Китае, являющемся ключевым союзником КНДР, и в Соединенных Штатах ее крупнейшего соперника.

Напомним, что Украина призвала ЕС, НАТО и «Группу семи» немедленно существенно повысить давление на Россию, включая новые жесткие санкции. Государство также призвало увеличить военную поддержку Украины, в частности, предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.