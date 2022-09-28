Украина в октябре может получить от Германии первые современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Этих ПВО нет на вооружении у самого Бундесвера.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде.

— У Бундесвера их нет. Не знаю, правильно ли я отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела, – рассказала Анка Фельдгузен.

По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая — до конца года, а еще два уже в следующем году.

— Их сейчас производят, и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной следующий год. Это зависит не от политической воли, там решение верно принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена, — подытожила посол.

Ранее Германия передала Украине еще 6 зениток Gepard и снаряды.