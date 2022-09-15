Германия впервые с начала российского вторжения в Украину передаст ВСУ бронетехнику. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo.

Об этом заявила министр обороны страны Кристин Ламбрехт, пишет BILD .

По данным издания, поставки этих бронемашин с конца июля рассматривались как альтернатива передаче Украине бронетранспортеров Fuchs. Dingo – это бронированная и опционально вооруженная колесная техника, используемая для патрулирования и разведки. Немецкая армия имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях.

Кроме того, немцы передадут Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS и около 200 ракет. Подготовка экипажей продлится в Германии и начнется уже в сентябре.

Во время выступления на конференции Бундесвера Ламбрехт высоко оценила успехи украинской армии во время контрнаступления. Издание предполагает, что эта операция ВСУ стала ключевым фактором в решении немцев передать бронетехнику, потому что всего несколько недель назад Германия была против этого.

В то же время, Ламбрехт исключила возможность поставки Украине боевых машин пехоты Marder. Она заявила, что у Минобороны уже на финишном прямом соглашении с Грецией, которое получит 40 Marder, а свои 40 советских БМП-1 передаст Украине.

Напомним, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard будут поставлены Украине из складов промышленных предприятий , вопрос об их оснащении еще будет решаться.