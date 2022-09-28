Российская Госдума скорректировала план работы на следующей неделе в связи с проведенными 23-27 сентября псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины «по вхождению в состав России».

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

— 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 для того, чтобы до этого провести заседания совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания государственной думы и комитетов. Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете, — сказал на заседании представитель Госдумы Вячеслав Володин.

Соответственно «региональная неделя» парламента перенесена с 3 на 10 октября.

Ранее назначенный россиянами «председатель Херсонской ВГА» Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с «предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта».