Назначенный россиянами «председатель Херсонской ВГА» Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с «предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта».

Соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале.

Он заявил, что на референдуме более 87% жителей региона проголосовали за вхождение в Россию.

«В Херсонской области состоялся референдум о вхождении в состав Российской Федерации, на котором более 87% жителей нашего региона высказались за воссоединение со своей исторической Родиной. Подчеркиваю, что референдум был проведен в соответствии со всеми признанными принципами и нормами международного права», — пишет коллаборант в обращении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты решили «включить» в состав захваченной Херсонской области город Снигиревка и село Александровка Николаевской области, чтобы их жители «проголосовали» на фейковом «референдуме».

Напомним, бывший николаевский журналист, сепаратист Юрий Барбашов, выполняющий обязанности председателя оккупационной администрации Снигиревки, заявил, что местные жители «в восторге от референдума».

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, участие в референдумах на юге собирались принимать 8-10% жителей.

На сегодняшний день во временно оккупированной Снегиревке Николаевской области остается около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.