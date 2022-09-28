После оглашения мобилизации в РФ весь мир увидел, как население этой страны постепенно охватывает паника — страна разрознена.

Об этом написал начальник норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес.

По его словам, Россия окончательно проиграла информационную войну на Западе, а после оглашения мобилизации продемонстрировала, насколько сильно ее граждане боятся попасть на войну.

— На этой неделе во многом мы наблюдаем разрозненную Россию, — заключили в разведке Норвегии.

Стенсонес также напомнил, что все попытки Москвы затмить или запутать партнеров Украины должны нивелироваться мощной поддержкой Киева.

— Поэтому важно, чтобы в НАТО продолжали делиться информацией, быть последовательными в обмене правильными разведданными и лучшими оценками, которые мы можем объединить, — подчеркнул вице-адмирал.

Ранее сообщалось, что на южном направлении военные из российской оккупационной армии терпят неудачу при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.