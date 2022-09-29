Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что Берлин никогда не признает результаты так называемых «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Шольц написал в Твиттер, передает Укринформ.

«Фиктивные референдумы, которые Путин провел на незаконно оккупированных территориях Украины, ничего не стоят. Они незаконны в соответствии с международным правом. Германия никогда не признает предполагаемые результаты. В этом я заверил в телефонном разговоре Зеленского», - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, Шольц и Зеленский обменялись мнениями о военной, политической и экономической ситуации в Украине, а также о возможностях дальнейшей поддержки, включая восстановление Украины.

Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать Украине конкретную политическую, финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку ради защиты ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия.

Ранее в тот день Шольц в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, текст которого размещен на сайте главы правительства, Шольц также отметил, что Берлин не согласится с результатами фиктивных «референдумов» и будет продолжать поддерживать Украину с «неизменной силой».

Политик напомнил, что Германия впервые в своей истории поставляет оружие Украине, сейчас кризисному региону: самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и зенитные танки типа «Гепард», которые вносят весомый вклад в успех украинских Вооруженных Сил на востоке страны. Он выразил «удивление» тем, что некоторые критики ведут себя так, будто Германия поставляет Украине «лишь шлемы». Канцлер напомнил, что благодаря «кольцевым обменам» Германия сделала возможным поставки Украине более 100 боевых танков и бронетранспортеров.

Глава правительства назвал мобилизацию в России «актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины». Он также отметил, что «Путин совершает ошибки по ошибкам».

Отвечая на предположение, что Путин в панике может обратиться к применению ядерного оружия, Шольц сказал: «Кто знает? Однако, как и президент США Джо Байден, я хочу четко сказать России: прекратите это!

Как сообщалось, с 24 февраля в Украине идет полномасштабная российская военная агрессия. Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам. Президент Путин 21 сентября после объявления частичной мобилизации в российской федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно , поскольку Москва имеет значительные ресурсы.