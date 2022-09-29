Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и Президента Джо Байдена за новый пакет оборонной поддержки для Украины.

Об этом он сообщил в своем Твиттере, передает Укринформ.

«Сегодня Президент США Джо Байден объявил о новом пакете поддержки безопасности Украины в $1,1 млрд. Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! Но демонстрация того, что российский шантаж не работает. Благодарю Президента Байдена и всех наших американских друзей!», - написал Зеленский.

Также Президент Зеленский поблагодарил США и Президента Джо Байдена за новый пакет оборонной поддержки в своем видеообращении.

— А сегодня хочу еще раз поблагодарить Соединенные Штаты Америки и лично Президента Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более 1 миллиарда долларов. Это действительно весомо, – сказал Президент.

Как известно, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, включающего, в частности, 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.