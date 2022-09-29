Через семь дней после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации», произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

«Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные. В сочетании с мобилизующими резервистами внутреннее экономическое влияние сокращения доступности рабочей силы и ускорения «утечки мозга», вероятно, станет все более значительным, отмечают в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 27 сентября отправили из Севастополя в Херсонскую область две тысячи человек, мобилизованных в Крыму.