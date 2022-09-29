Российские оккупанты 27 сентября отправили из Севастополя в Херсонскую область две тысячи человек, мобилизованных в Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий», - отметили в Генштабе.

Украинские военные информируют, что в течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизован 21 крымский татарин.

Кремль также продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

По имеющейся информации Генерального штаба ВСУ, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября.

Кроме того, враг направляет в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.

«Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыли 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Достойной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли», — добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что Танковый полк РФ пополнили мобилизованными без какой-либо подготовки.

Напомним, Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации на местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.