Документ «Дело о признании РФ государством – спонсором терроризма» является одним из важнейших, созданных Международной рабочей группой по санкциям против России. Это полноценное исследование сущности статуса «государство – спонсор терроризма», его законодательного регулирования, последствий, рисков и предложений по уменьшению этих рисков.

Документ является логическим продолжением высказанного Украиной еще в апреле предложения предоставить России статус SST и перевод дискуссии в более основательную плоскость. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, перелает «LB».

— В документе, составленном авторитетными экспертами нашей группы, говорится: «Суть терроризма можно кратко описать как «преднамеренное, политически мотивированное насилие, совершенное против гражданских». На практике же преступления России в Украине действительно хуже, чем «спонсирование терроризма» – это десятки зверств и тысячи погибших, все совершено с целью устрашения. То есть чисто с точки зрения критериев соответствия Россия выполнила и перевыполнила — это абсолютный терроризм, — отметил он.

Андрей Ермак подчеркнул, что пора действовать. Партнеры Украины единодушно осуждали все нападения России на гражданские цели. Но они могли бы дать содержательное юридическое определение этим зверствам: Россия осуществляет полномасштабную террористическую деятельность.

— И этой истине не следует противопоставлять никакие аргументы вроде «санкций и так достаточно» – недостаточно, пока войска не заберутся!; или «это затруднит гуманитарное сотрудничество!» – для этого можно предусмотреть исключения; или «признание SST – это сложный процесс». Все нежелательные последствия можно устранить, потому что на самом деле статус «страна – спонсор терроризма», как подробно объясняется в документе, является гибким конструктором, который может быть адаптирован к обстоятельствам и целям. Именно поэтому независимые международные эксперты и приходят к обоснованному выводу: «…учитывая расходы, связанные с наблюдением за террористическими актами и ответным бездействием, мы считаем, что выгоды от определения России страной – спонсором терроризма перевешивают риски», — пояснил глава ОПУ.

Он добавил, что будущее безопасности Запада и основанного на международных правилах порядка решается сейчас в Украине. И все наши жертвы не могут быть напрасны. Украинцы не боятся Россию, поэтому и партнерам не следует бояться назвать вещи своими именами.

Напомним, что после обстрела оккупантами Южноукраинской АЭС, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак снова призвал признать Россию – спонсором терроризма.

Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что Россию следует признавать государством-спонсором терроризма из-за его полномасштабного вторжения в Украину.