После обстрела оккупантами Южноукраинской АЭС глава Офиса президента Украины Андрей Ермак снова призвал признать Россию – спонсором терроризма.

Об этом он написал 19 сентября в Telegram.

По его словам, удар по ПАЭС – это «ядерный шантаж от террористов, которых до сих пор не признали террористами».

— Нужно давать по зубам. Россия – государство – спонсор терроризма. Да, трусливая. Да, примитивная и жалкая. Но это не опровергает того, что Россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом, —подчеркнул глава Офиса президента.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 сентября, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир должен наконец-то дать жесткий отпор Российской Федерации, пока не произошло катастрофы.