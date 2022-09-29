В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей.

Об этом сообщила полиция Херсона.

Правоохранители заявили, что в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области восьми человек.

По данным полиции, мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселое, в Херсоне, Геническом и Белозерском территориальном обществе.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска продолжают разграблять жителей временно оккупированных территорий Херсонской области, а также похищают тех, кто отказывается поддерживать новую власть.