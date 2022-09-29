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В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей.
Об этом сообщила полиция Херсона.
Правоохранители заявили, что в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области восьми человек.
По данным полиции, мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселое, в Херсоне, Геническом и Белозерском территориальном обществе.
Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска продолжают разграблять жителей временно оккупированных территорий Херсонской области, а также похищают тех, кто отказывается поддерживать новую власть.
В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей.
Об этом сообщила полиция Херсона.
Правоохранители заявили, что в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области восьми человек.
По данным полиции, мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселое, в Херсоне, Геническом и Белозерском территориальном обществе.
Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска продолжают разграблять жителей временно оккупированных территорий Херсонской области, а также похищают тех, кто отказывается поддерживать новую власть.