Сотрудники европейских служб безопасности зафиксировали 26 и 27 сентября корабли Военно-морского флота РФ в районе мест утечки газа из газопроводов Северный и Северный поток-2.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей западной разведки.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией, также добавили, что на прошлой неделе неподалеку от этих районов также были замечены российские подлодки.

В то же время неясно, имеют ли эти российские корабли отношение к повреждению газопроводов, однако обнаруженные объекты все равно вызывают дополнительные подозрения в отношении России. В настоящее время идет расследование инцидента.

По словам военного Дании, корабли РФ регулярно работают в этом районе, из этого не обязательно следует, что урон нанесла Россия.

– Мы видим их еженедельно. В последние годы активность России в Балтийском море выросла. Они часто проверяют нашу способность реагировать – как на море, так и в воздухе, – объяснил он.

Официальные лица США отказались комментировать разведывательные данные о судах. При этом высокопоставленные западные чиновники пока не приписывали атаки России или любой другой стране.

Дания и Швеция ведут расследование, но осмотр места происшествия еще не проведен, и подробности инцидентов остаются неясными. По словам одного европейского чиновника, чтобы расследование началось должным образом, может потребоваться до двух недель, поскольку давление в трубах затрудняет подход к месту утечки. Другой собеседник считает, что расследование может начаться уже в воскресенье.

При этом после утечки газа из Северных потоков Россия призвала провести заседание Совбеза ООН. Это, по словам высокопоставленного чиновника, также подозрительно. Он пояснил, что Россия не настолько организована, чтобы действовать так быстро. Это позволяет предположить, что этот маневр был заранее спланирован.

Официальные лица США, Европы и Украины несколько месяцев предупреждают, что критически значимая инфраструктура в западных странах может стать мишенью России на фоне военной и финансовой поддержки Киева в борьбе с войсками РФ.

Как сообщалось, во вторник появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.