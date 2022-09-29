Зимняя форма для всех боевых подразделений Вооруженных сил Украины уже находится на складах, а термобелье и флисовые куртки уже поступают в войска.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" министр обороны Алексей Резников.

— Мы договорились с премьером, максимально ориентируемся на нашего производителя. При том, что мы контрактуем где угодно, у нас 350 договоров отечественных и 123 – иностранных. 23% западных, 77% наши, – сказал он.

По словам министра, заказывали форму летом: «На сегодняшний день официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодеть может раньше. Поэтому я сказал, что если мы не успеваем завезти зимние куртки, то, по меньшей мере, главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода».

– У нас уже привезены и находятся на складах 200 000 единиц полноценного зимнего комплекта. Теперь – только развоз в боевые подразделения, они будут получать в первую очередь и не замерзнут. Это не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и т.д., конечно, – добавил он.

Напомним, Литва передаст Украине зимнюю форму примерно на 2 миллиона евро . В общей сложности этого хватит на 25 тысяч украинских военных.