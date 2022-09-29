В белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки в военкоматы.

Об этом сообщает «Белсат».

По информации издания, в Бобруйске от жителей требуют явиться в военкомат для «вручения мобилизационного распоряжения». При этом местные предприятия у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

Власти Могилевской области, в которой находится Бобруйск, отметили, что это не мобилизация.

— Ни о какой мобилизации — частичной или полной — речь не идет. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата. На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет, - заявил военный комиссар Могилевской области Александр Хорошкин.

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко ранее заявлял, что мобилизацию объявлять не планируется.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждал, что в стране не будет объявлена мобилизация.