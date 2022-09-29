Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 30 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

- Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, - говорится в сообщении.

Повестку дня и другие подробности объявят позже.

Как сообщалось, в Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также завтра готовится «объемное» выступление российского диктатора Владимира Путина.