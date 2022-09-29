Этой зимой в Европе могут быть перебои с мобильной связью, если выключение или нормирование подачи электроэнергии выведет из строя часть мобильных сетей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления четырех руководителей европейских телекоммуникационных компаний, выражающих свои опасения.

Отмечается, что нехватка газа увеличивает вероятность нехватки электроэнергии. Представители телекоммуникационной отрасли опасаются, что суровая зима подвергнет телекоммуникационную инфраструктуру Европы испытанию, заставив компании и правительства пытаться смягчать последствия.

В настоящее время во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, заявили руководители телекоммуникационных компаний. Это увеличивает возможность перебоев в работе мобильной связи.

Страны Европейского Союза, включая Францию, Швецию и Германию, пытаются обеспечить продолжение связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн. Во Франции ситуация усугубляется остановкой нескольких атомных электростанций на техническое обслуживание.

В Европе в общей сложности почти полмиллиона телекоммуникационных вышек. Но большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут.

Источники Reuters также сообщили, что производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson работают с операторами мобильной связи, чтобы смягчить последствия нехватки электроэнергии.

Напомним, в Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20 процентов.