Правительство Испании анонсировало введение нового налога на богатство, который будет применяться к людям с личным состоянием в 3 миллиона евро и более.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Взимать налог начнут с 2023 года, и он коснется 23 000 испанцев. Ожидается, что налоговые сборы составят 1,5 миллиарда евро.

Ставка налога зависит от размера состояния налогоплательщика. Владельцы активов от 3 миллионов евро до 5 миллионов евро будут платить 1,7% от их стоимости. От 5 миллионов евро до 10 миллионов евро – 2,1%. Более 10 миллионов евро – 3,5%.

В 2024 году планируется расширение налогооблагаемой базы богатых: будет повышено на 2 п.п. ставка налога на доходы частных лиц от 200 000 евро в год. В то же время будут снижены налоги для неимущих испанцев на общую сумму 1,88 миллиарда в течение двух лет.

Испания – одна из первых стран Евросоюза, вводящая налоги на богатство. На сегодняшний день специальным налогом облагаются активы в 700 000 евро и выше. Поступления от этого налога передаются местным общинам.

В правительстве Испании объясняют введение налогов на богатство необходимой мерой борьбы с кризисом стоимости жизни.

Напомним, в тексте Проекта Государственного бюджета на 2023 год отсутствуют изменения в налогообложение , сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.