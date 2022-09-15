В тексте Проекта Государственного бюджета на 2023 год нет изменений в налогообложение. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Чуда не произошло, и разговоры о «все по 10» остались болтовней. Никаких налоговых изменений там не запланировано. Это легко увидеть из Проекта Бюджета на 2023 год», – написал народный избранник в Telegram.

По его словам, за него проголосовали вчера все члены Кабинета министров Украины.

«Судя по проекту согласования позиций ни одно министерство или ведомство не настаивало на другом…. Включая ОП», – добавил народный депутат.

Также Железняк опубликовал скрины с текстом всех налоговых изменений и по его словам, там, кроме акцизов на топливо, пока без изменений по налогам. Не повышают и не сокращают.

«Авторам идеи о «все по 10» предлагаю не опускать руки! Вместо траты времени на всякие там расчеты и тексты, лучше запустить… рекламу) Можно в Файсбуке какие-то красивые лозунги подобрать типа «Нет скруткам!» и что-то там об экономике и победе», - иронизировал Железняк.

Напомним, что недавно Министерство финансов Украины выступило с инициативой относительно формирования Государственного бюджета. В частности, поступило письмо в адрес областных военных администраций с указанием формировать доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц из заработных плат военных.

Однако, отхождение в местные бюджеты Николаевщины от налога на доходы физических лиц из заработных плат военных сохранятся. В этом заверил народный депутат Украины Александр Пасечный, представляющий 127 округ Николаевской области в Верховной Раде.