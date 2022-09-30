Проект «Хочу жить», информирующий российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свою жизнь, получил более 2 тысяч обращений от воинов армии России или их родственников.

Об этом спикер проекта «Хочу жить» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко сообщил на брифинге представителей Сил безопасности и обороны, пишет Укринформ.

— Мы получили более 2 тысяч обращений. Звонят как военнослужащие российской армии, так и их родственники, желающие, чтобы их сыновья или мужчины остались в живых, – сказал Виталий Матвиенко.

По его словам, Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, содержание согласно нормам Женевских конвенций. В частности, речь идет о трехразовом питании, медицинской помощи и возможности связываться с родственниками на территории российской федерации или на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.

Он напомнил, что «Хочу жить» – государственный проект, призванный помочь военнослужащим из РФ безопасно сдаться в плен ВСУ.

– Он создан специально для военнослужащих России, которые не желают выполнять преступные приказы Путина, а также участвовать в этой войне, – подчеркнул спикер проекта.

Чтобы получить информацию о том, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует обратиться на круглосуточную телефонную линию по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Информация о сдаче в плен на русском также есть на Telegram-канале «Хочу жить» .

Виталий Матвиенко убежден, что «чем меньше военных РФ находятся на поле боя, тем лучше для Украины».

Напомним, на южном направлении военные из российской оккупационной армии терпят неудачу при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.