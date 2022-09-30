США обвинили российского олигарха Олега Дерипаску в нарушении американских санкций, введенных в 2018 году.

Обвинительный акт опубликован на сайте Министерства юстиции США, сообщает НВ.

Согласно обвинительному акту, Дерипаска незаконно нанял трех помощниц, которые оказывали или организовывали различные услуги в его интересах на территории США.

Одна из помощниц Дерипаски Ольга Шрики, по данным следствия, организовала продажу музыкальной студии в Калифорнии за $3,1 млн в 2019 году в его интересах.

Также Шрики и еще одна сообщница Наталья Бардакова организовали в 2020 году поездку другой обвиняемой, Екатерины Ворониной, в США из России для рождения ребенка Дерипаски, говорится в обвинительном акте.

Уточняется, что в этом году соучастники организовали еще одну поездку для рождения второго ребенка Дерипаски.

США ввели санкции против Дерипаски в апреле 2018 года. Минфин США объяснял санкции против Дерипаски подозрениями в отмывании денег российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Киевский апелляционный суд в среду, 28 сентября, подтвердил арест корпоративных прав Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске.