Вооруженные силы Украины на южном фронте 29 августа поразили пункт управления беспилотниками в Давидовом Броде Херсонской области. Также украинские военные за день уничтожили более 40 россиян.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там отметили, что за 29 сентября украинская авиация нанесла 12 ударов по врагу, а силы противовоздушной обороны в Баштанском районе сбили два российских штурмовика Су-25 .

А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 276 огневых задач, в том числе поразили командный пункт в Бериславском районе. Также ударили по шести районам сосредоточение живой силы, вооружения и техники россиян в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.

Также в командовании сообщили, что украинские военные дважды атаковали колонну военной техники в Новой Каховке. В ОК подтвердили, что российско-оккупационные войска в течение 29 сентября на юге страны потеряли:

43 солдата;

4 танка;

4 гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С";

две самоходные пушки «Гиацинт-С»;

2 реактивные системы залпового огня «Град»;

миномет 120-го калибра;

5 единиц автобронетехники;

один беспилотный разведчик «Орлан-10";

два склада боеприпасов в Бериславском районе.

В Черном море находятся наготове три российских надводных ракетоносителя, которые оснащены 24 ракетами типа «Калибр».

В командовании говорят, что существенные изменения в состоянии, составе и положении российских войск не зафиксированы. Оккупанты пытаются возобновить движение через Антоновский мост: туда подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.

В полдень в районе Осокоровки была обнаружена российская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек. Под огневым поражением украинских подразделений оккупанты отступили с потерями.

— Также действия наших подразделений были успешными в районе Давыдова Брода, где подавлен вражеский опорный пункт, — говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских подразделений и наносить удары по тыловым районам, населенным пунктам с гражданским населением. В течение дня россияне нанесли 4 авиационных и один ракетный удар.

Утром из реактивных систем залпового огня «Град» российские войска обстреляли недавно освободившуюся Миролюбовку. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве . Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.