Министерство обороны США планирует создать командный центр в Германии для оптимизации системы обучения и помощи для Украины.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на военных и административных должностных лиц.

По данным издания этот командный центр будет возглавлять высокопоставленный генерал США.

— Миссия в Германии оптимизирует систему обучения и помощи, созданную Соединенными Штатами и их союзниками на ходу после начала полномасштабного вторжения России, — говорится в сообщении.

Так, для этой миссии планируют назначить около 300 человек, а центр будет расположен в Висбадене (Германии) в штаб-квартире армии США в Европе. Как отмечает NYT, многие учения украинских военных на системах вооружения США уже проходят там или поблизости.

— Новое командование будет сигнализировать о том, что Соединенные Штаты ожидают угрозы со стороны России к Украине и ее соседям еще в течение многих лет, — заявили изданию нынешние и бывшие чиновники США.

Предложенное командование будет осуществлять надзор за обучением на полигонах в Германии, а также в центрах технической поддержки, созданных в соседних странах, говорится в материале.

План создания этой миссии уже передали министру обороны США. Вероятно, окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 24 августа передали 3 миллиарда долларов в государственный бюджет Украины в форме безвозвратного гранта.