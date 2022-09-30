Российская армия, численность которой увеличивается после объявления «долевой» мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

— Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низки, – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии также отметили, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не липучек, которые предоставляются, вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть похищено.

— Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить в наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине, – заключает разведка.

Напомним, через семь дней после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о «долевой мобилизации», произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва .