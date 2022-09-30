В Черногории правоохранители 29 сентября заявили, что начали расследование по неустановленному количеству подозреваемых в шпионаже, среди них есть группа россиян.

Об этом пишет Reuters.

Так, издание Pobjeda 30 сентября написало, что Агентство национальной безопасности Черногории и специальная государственная прокуратура задержали шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и двух граждан Черногории по подозрению в шпионаже.

Спикер специальной государственной прокуратуры сообщил в комментарии Reuters, что полиция провела обыск в нескольких квартирах, ища доказательства заговора и шпионажа.

Он добавил, что после завершения обысков «будет определено, кому будут предъявлены обвинения и кто будет арестован», однако не уточнил, сколько подозреваемых доставлены на допрос.

Также черногорский премьер-министр Дритан Абазович заявил на заседании правительства, что продолжается «международная операция» с участием иностранных партнеров и государственной прокуратуры, чтобы защитить интересы страны. Но о деталях он ничего не сказал.

Напомним, Силы обороны юга уничтожили еще один состав боеприпасов оккупантов в Херсонской области и боем остановили российскую диверсионно-разведывательную группу из 4 человек.