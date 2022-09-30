Испания решила присоединиться к иску Украины против России в Международный суд ООН. В нем Украина обвиняет РФ в нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом пишетпресс-служба суда.

Испания воспользовалась статьей 63 Устава Международного суда ООН, согласно которой сторона международного договора имеет право вмешаться в рассмотрение дела, связанного с его толкованием.

В заявлении Испании подчеркивается, что «Конвенция имеет чрезвычайно важное значение для предотвращения геноцида и наказания за него», а закрепленные в нем права и обязанности «являются обязанностью международного сообщества в целом».

Напомним, Франция подала заявление на вступление в дело о геноциде , по которому Украина судится с Россией в Международном суде ООН.