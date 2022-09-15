Франция подала заявление на вступление в дело о геноциде, согласно которому Украина судится с Россией в Международном суде ООН.

Об этом сообщается на сайте суда.

— Согласно статье 63 Устава во всех случаях, когда конструкция конвенции, к которой присоединяются государства, не является стороной по делу, каждое из этих государств имеет право вступить в рассмотрение. В этом случае конструкция, данная решением суда, будет в равной степени обязательна для них, — говорится в сообщении.