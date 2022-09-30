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Итальянские истребители Eurofighter подняли в небо из-за присутствия российских самолетов вблизи польских границ.
Об этом сообщает il Messaggero .
Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Сегодня они вылетели на перехват трех российских самолетов вблизи северо-восточных границ НАТО.
Итальянские истребители расположены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского Калининграда.
Напомним, в четверг 29 сентября воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили два российских штурмовика Су-25 в небе над Николаевщиной.
Итальянские истребители Eurofighter подняли в небо из-за присутствия российских самолетов вблизи польских границ.
Об этом сообщает il Messaggero .
Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Сегодня они вылетели на перехват трех российских самолетов вблизи северо-восточных границ НАТО.
Итальянские истребители расположены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского Калининграда.
Напомним, в четверг 29 сентября воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили два российских штурмовика Су-25 в небе над Николаевщиной.