В четверг, 29 сентября, Канада призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора России.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В ведомстве призвали граждан Канады избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов.

— Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно, — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что канадцы, имеющие российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу.

Напомним, Соединенные Штаты также призывают своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто сейчас там находится, немедленно уехать из страны.