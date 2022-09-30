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В четверг, 29 сентября, Канада призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора России.
Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
В ведомстве призвали граждан Канады избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов.
— Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно, — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что канадцы, имеющие российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу.
Напомним, Соединенные Штаты также призывают своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто сейчас там находится, немедленно уехать из страны.
В четверг, 29 сентября, Канада призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора России.
Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
В ведомстве призвали граждан Канады избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов.
— Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно, — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что канадцы, имеющие российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу.
Напомним, Соединенные Штаты также призывают своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто сейчас там находится, немедленно уехать из страны.