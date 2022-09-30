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С начала полномасштабного вторжения работа морского порта Николаевской области полностью остановилась. Это стало еще одной проблемой, ведь именно на этот порт в довоенное время приходилась значительная доля украинского экспорта. Так, в 2021 году порт перевалил почти 30 миллионов тонн груза, поэтому в рейтинге среди морпортов Украины по объемам перевалки занимал второе место, а по перегрузке масла – первое.
Об этом рассказал депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» и заместитель председателя депутатской комиссии по вопросам промышленной политики и транспортной инфраструктуры Евгений Игнатенко, сообщает пресс-служба политсилы.
— В июле Украина подписала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одесщины – «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Но, к сожалению, Николаевский порт не может работать в рамках этого соглашения из-за ситуации безопасности. Враг обстреливает нашу инфраструктуру, поэтому запуск порта просто невозможен. Кроме того, с 24 февраля из-за обстрелов есть некоторые повреждения портовой инфраструктуры, что усложняет ее работу после победы Украины, – отметил Евгений Игнатенко.
Депутат добавил, что в нынешних условиях порт может работать, но для этого необходимы гарантии безопасности, по примеру Одесщины.
Напомним, в Международном союзе морского страхования призвали добавить Николаевский порт в «зерновое соглашение» ООН.
С начала полномасштабного вторжения работа морского порта Николаевской области полностью остановилась. Это стало еще одной проблемой, ведь именно на этот порт в довоенное время приходилась значительная доля украинского экспорта. Так, в 2021 году порт перевалил почти 30 миллионов тонн груза, поэтому в рейтинге среди морпортов Украины по объемам перевалки занимал второе место, а по перегрузке масла – первое.
Об этом рассказал депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» и заместитель председателя депутатской комиссии по вопросам промышленной политики и транспортной инфраструктуры Евгений Игнатенко, сообщает пресс-служба политсилы.
— В июле Украина подписала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одесщины – «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Но, к сожалению, Николаевский порт не может работать в рамках этого соглашения из-за ситуации безопасности. Враг обстреливает нашу инфраструктуру, поэтому запуск порта просто невозможен. Кроме того, с 24 февраля из-за обстрелов есть некоторые повреждения портовой инфраструктуры, что усложняет ее работу после победы Украины, – отметил Евгений Игнатенко.
Депутат добавил, что в нынешних условиях порт может работать, но для этого необходимы гарантии безопасности, по примеру Одесщины.
Напомним, в Международном союзе морского страхования призвали добавить Николаевский порт в «зерновое соглашение» ООН.