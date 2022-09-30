Президент США Джо Байден приговорил решение России присоединить оккупированные территории Украины.

— Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к мирным нациям, – сказал Джо Байден.

Он добавил, что эти действия «не обладают легитимностью», а США будут продолжать «всегда уважать международно признанные границы Украины».

Комментируя новые санкции, объявленные в пятницу, Джо Байден добавил, что США «сплачивают международное сообщество, чтобы приговорить эти шаги и привлечь Россию к ответственности».

— Я призываю всех членов международного сообщества противодействовать незаконным попыткам аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько это потребуется, — сказал он.

Напомним, 30 сентября гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о присоединении украинских регионов к составу России.