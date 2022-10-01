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Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.
Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, принят на заседании правительства 30 сентября.
— Правительство продолжает поддерживать украинцев, безвозмездно предоставивших свое жилье тем, кто вынужден покинуть дома из-за вооруженной агрессии россии. Следовательно, в рамках социальной программы «Убежище» в отопительный период сумма возмещения составит около 900 грн ежемесячно за каждого человека, — подчеркнул Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Отметим, Минрегион достигнул договоренностей с Обществом Красного Креста в Украине, Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца по обеспечению покрытия расходов направленных на компенсацию. Следовательно, с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года компенсация расходов гражданам, временно приютившим ВПЛ, будет увеличена до 30 грн в день за каждое лицо за счет указанных организаций.
Кроме того, проект постановления предусматривает возможность для общин передавать сведения о количестве ВПЛ по электронной почте в случае невозможности воспользоваться электронной системой взаимодействия органов исполнительной власти.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.
Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, принят на заседании правительства 30 сентября.
— Правительство продолжает поддерживать украинцев, безвозмездно предоставивших свое жилье тем, кто вынужден покинуть дома из-за вооруженной агрессии россии. Следовательно, в рамках социальной программы «Убежище» в отопительный период сумма возмещения составит около 900 грн ежемесячно за каждого человека, — подчеркнул Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Отметим, Минрегион достигнул договоренностей с Обществом Красного Креста в Украине, Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца по обеспечению покрытия расходов направленных на компенсацию. Следовательно, с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года компенсация расходов гражданам, временно приютившим ВПЛ, будет увеличена до 30 грн в день за каждое лицо за счет указанных организаций.
Кроме того, проект постановления предусматривает возможность для общин передавать сведения о количестве ВПЛ по электронной почте в случае невозможности воспользоваться электронной системой взаимодействия органов исполнительной власти.