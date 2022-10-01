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Согласно сообщению пограничной службы, количество российских граждан, въезжающих в Финляндию, резко сократилось после вступления в силу новых пограничных ограничений.
Об этом писал канал TF1.
Всего в пятницу было зафиксировано только 1688 входов, что согласно официальной статистике примерно втрое меньше, чем накануне.
В четверг это число все еще превышало 5200. Это было примерно от 7000 до 8000 в день после приказа о «частичной» мобилизации, выданного Кремлем.
Как сообщалось, Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.
Согласно сообщению пограничной службы, количество российских граждан, въезжающих в Финляндию, резко сократилось после вступления в силу новых пограничных ограничений.
Об этом писал канал TF1.
Всего в пятницу было зафиксировано только 1688 входов, что согласно официальной статистике примерно втрое меньше, чем накануне.
В четверг это число все еще превышало 5200. Это было примерно от 7000 до 8000 в день после приказа о «частичной» мобилизации, выданного Кремлем.
Как сообщалось, Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.