Согласно сообщению пограничной службы, количество российских граждан, въезжающих в Финляндию, резко сократилось после вступления в силу новых пограничных ограничений.

Об этом писал канал TF1.

Всего в пятницу было зафиксировано только 1688 входов, что согласно официальной статистике примерно втрое меньше, чем накануне.

В четверг это число все еще превышало 5200. Это было примерно от 7000 до 8000 в день после приказа о «частичной» мобилизации, выданного Кремлем.

Как сообщалось, Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.