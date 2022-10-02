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За двое минувших суток ракетными ударами оккупантов полностью выведены из строя две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины.
Об этом в Telegram сообщает ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
— Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое минувших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины. В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет, – говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» отмечают, что как только будет разрешена ситуация, ремонтные бригады начнут восстановительные работы.
— Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона, – отметили в компании.
Напомним, заместитель мэра Николаева Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за пределами города.
За двое минувших суток ракетными ударами оккупантов полностью выведены из строя две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины.
Об этом в Telegram сообщает ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
— Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое минувших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины. В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет, – говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» отмечают, что как только будет разрешена ситуация, ремонтные бригады начнут восстановительные работы.
— Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона, – отметили в компании.
Напомним, заместитель мэра Николаева Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за пределами города.