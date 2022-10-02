За двое минувших суток ракетными ударами оккупантов полностью выведены из строя две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины.

Об этом в Telegram сообщает ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

— Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое минувших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины. В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет, – говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» отмечают, что как только будет разрешена ситуация, ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

— Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона, – отметили в компании.

Напомним, заместитель мэра Николаева Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за пределами города.