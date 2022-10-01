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Россияне сделали заявление о похищении гендиректора Запорожской атомной электростанции. По их формулировкам это временное «задержание».
Комментарий РФ привели в Международном агентстве по атомной энергии.
— После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было сообщено, что Мурашов временно задержан, — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты остановили автомобиль Мурашова на дороге в Энергодар около 16 часов. Мужчину задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Россияне сделали заявление о похищении гендиректора Запорожской атомной электростанции. По их формулировкам это временное «задержание».
Комментарий РФ привели в Международном агентстве по атомной энергии.
— После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было сообщено, что Мурашов временно задержан, — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты остановили автомобиль Мурашова на дороге в Энергодар около 16 часов. Мужчину задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.