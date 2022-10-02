На Всемирной конференции по культурной политике и устойчивому развитию страны-члены ЮНЕСКО призвали Россию покинуть территорию Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отметил, что 48 стран обратились в Россию с требованием немедленно покинуть территорию суверенного государства.

— Мы не можем наблюдать, как одна страна пытается удалить идентичность и культуру другой страны. Мы не можем согласиться на дальнейшие действия, противоречащие Конституции ЮНЕСКО и нашим общим конвенциям. Мы призываем Россию немедленно выйти за пределы международно признанных границ Украины и требуем немедленного прекращения агрессии против Украины, чтобы гарантировать защиту от дальнейшего ущерба украинскому природному, недвижимому и подвижному культурному наследию во всех его формах, – говорится в заявлении стран-членов ЮНЕСКО.

Александр Ткаченко добавил, что призывает и другие страны занимать более решительную позицию по поводу войны России в Украине.

Напомним, в ЮНЕСКО утвердили заявку Украины на внесение Одессы в список объектов Всемирного наследия, поскольку город находится под угрозой российских обстрелов.